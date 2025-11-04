جدة- منى الموجي:

وجه المنتج والمخرج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، رسالة شكر لوسائل الإعلام لتقديمها رسالة وإنجازات المهرجان للعالم، معبرا عن سعادته ببدء العد التنازلي لانطلاق الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في جدة بالمملكة العربية السعودية: دائما المهرجانات تستمد روحها من المدينة التي تقام فيها، ومعروف جدة هي ملتقى الثقافات والحضارات، ودعونا نركز على السينما وعلاقة جدة بالسينما، كثيرون لا يعرفون هذه العلاقة الوطيدة، نرجع أكثر من 70 عاما، كان هناك أكثر من عشرين سينما موجودة في مختلف أنحاء جدة، واليوم جاء مهرجان البحر الأحمر خلال خمس سنوات وضع نقطة تحول كبيرة جدا يشهدها العالم، سعيدين بإطلاق الدورة الخامسة التي سوف تستكمل نجاحات المهرجان السابقة، إذ أثبت نجاحه في المحافل الدولية، وفي دعم صناعة كبيرة في كل أنحاء العالم ووصل أصوات الصناع".

وعن استهداف المهرجانات للنخبة، قال فيصل "الكثير من المهرجانات العالمية تستهدف النخبة والمقصود بالنسبة للنخبة الفاعلين والعاملين في صناعة الأفلام، لكن اليوم الحمد لله نجح المهرجان في أن يوازن بين وجود النخبة والشريحة الأساسية في منظومة صناعة الأفلام ووضع برامج تستهدف الجمهور العام.

في هذا العام سنقيم منطقة مخصصة يلتقي فيها صناع الأفلام بالجمهور العام وسوف يكون هناك برامج مخصصة للأطفال لخلق جيل جديد وهم صناع المستقبل".

وكشف فيصل بالطيور عن شعار المهرجان في دورته الخامسة، قائلا "هذا العام الشعار سهل وعميق وهو في حب السينما.. لأن بجد نحن نحب السينما".

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.