أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، بدء ورشة القراءة الخاصة بفيلم مكافحة المخدرات، الذي يحمل عنوان "العيون الساهرة".

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية مأخوذة من ملفات مكافحة المخدرات في المملكة. ويأتي الإعلان مع اقتراب بدء التصوير الأسبوع القادم.

ووجه تركي شكره لوزير الداخلية في المملكة على دعمه الكبير لهذا العمل، كما وجه الشكر لأبطال مكافحة المخدرات من الضباط والجنود، مؤكداً أن الفيلم يهدف لتجسيد تضحياتهم ونقل جهودهم إلى الشاشة الكبيرة بأسلوب يليق بتفانيهم وشجاعتهم.

وأوضح في تغريدة له على حسابه بموقع X أنه استأذن الوزير في إطلاق اسم "العيون الساهرة" على الفيلم، تقديراً للدور الحيوي الذي يؤديه رجال وزارة الداخلية في حماية المجتمع.

وكتب تركي "ورشة القراءة لفيلم مكافحة المخدرات مع المخرج العالمي Phillip Noyce الذي سيبدأ تصويره الأسبوع القادم.. أتقدم بخالص الشكر لسمو وزير الداخلية على دعمه الكبير لهذا العمل وكل منسوبي الوزارة والعاملين بها وأبطال مكافحة المخدرات من ضباط وجنود.. القصة حقيقية من ملفات مكافحة المخدرات.. قررت بعد الاستئذان من سمو الوزير تسمية الفيلم (العيون الساهرة)، منسوبي وزارة الداخلية لكم مكانة خاصة في قلبي فأنا منكم وسأبقى".

الفيلم من إخراج المخرج الأسترالي العالمي فيليب نويس (Phillip Noyce)، ويمتلك مسيرة تمتد لأكثر من خمسة عقود، أخرج خلالها أعمالًا شهيرة حازت على جوائز، مثل "Rabbit-Proof Fence"، و"Newsfront"، و"Dead Calm".

يتم تصوير العمل في السعودية، ويلعب أدواره الرئيسية: يعقوب الفرحان وفيصل الدوخي.