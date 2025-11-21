شهد حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام اليوم الجمعة 21 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الإعلان عن فوز الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها" (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي، بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (FIPRESCI)

أعضاء لجنة التحكيم

لجنة تحكيم الجائزة، ضمت كل من الناقد المصري أحمد شوقي، والناقدة الفرنسية لورا بيرتوي، والناقد الهولندي تييري فيرخوفن.

تفاصيل فيلم الأشياء التي تقتلها

الفيلم، وهو عمل روائي طويل يمتد لـ113 دقيقة، ومن إنتاج مشترك بين تركيا وكندا وفرنسا وبولندا، يقدم تجربة سينمائية نفسية عميقة تتبع قصة علي، الأستاذ الجامعي الذي يجد نفسه مطاردًا بظلال وفاة والدته المريبة. ومع تورطه في تنفيذ عمل انتقامي بارد الدم بطلب من عالم الحديقة الغامض لديه، تبدأ سلسلة من الأسرار العائلية القديمة في الانكشاف.