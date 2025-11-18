

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

رفع فيلم بنات الباشا، والمعروض في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السادسة والأربعين، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، لافتة كامل العدد.

وقدم محمد طارق المدير الفني للمهرجان، ومحمد نبيل مدير مسابقة آفاق السينما العربية، الفيلم للحضور، وطلبا من المخرج محمد العدل الصعود على المسرح، وعبر الأخير عن فخره بمشاركة "بنات الباشا" في المهرجان العريق.

نجوم الفيلم

وقدم العدل نجوم وصناع الفيلم، واستقبلهم الحضور بالتصفيق، وبينهم: زينة، صابرين، أحمد مجدي، محمد هشام عبية، سماء إبراهيم، ناهد السباعي.

قصة "بنات الباشا"

تدور أحداث فيلم "بنات الباشا" في 98 دقيقة، بمدينة طنطا، بعد حادث تفجير كنيسة في حادث إرهابي، يكتشف صاحب مركز "الباشا" للتجميل النسائي، والعاملات فيه، جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

حضور فيلم بنات الباشا

شهد الفيلم تواجد عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، بينهم: النجم حسين فهمي رئيس المهرجان، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة ركين سعد، المخرج كريم الشناوي، الفنانة هنادي مهنا، الفنان محمد كريم، المخرج تامر عشري، الفنانة منال سلامة.