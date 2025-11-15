"زوجته بالحجاب".. محمد رضوان في العرض الخاص لفيلم "شكوى 713317"

هنا شيحة وسامية طرابلسي وشيرين.. 25 صورة للنجوم في اليوم الرابع لمهرجان

تصوير- إسلام فاروق:

حضر الفنان محمد رضوان العرض الخاص لفيلم "شكوى 713317" الذي يعرض مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهر الفنان محمد رضوان على الريد كاربت ورافقته زوجته التي ظهرت مرتدية الحجاب والتقطا معا العديد من الصور التذكارية.

كما التقط فريق عمل الفيلم العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت احتفالا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان.

وكانت آخر مشاركات محمد رضوان في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنان محمد رضوان يشارك بفيلم "تحت الطلب" بطولةسامح حسين، سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف وسام حامد، إخراج هاني حمدي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

