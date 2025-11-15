إعلان

"زوجته بالحجاب".. محمد رضوان في العرض الخاص لفيلم "شكوى 713317"

كتب : مروان الطيب

08:49 م 15/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ريد كاربت فيلم كلب ساكن (3)
  • عرض 10 صورة
    ريد كاربت فيلم كلب ساكن (2)
  • عرض 10 صورة
    ريد كاربت فيلم كلب ساكن (6)
  • عرض 10 صورة
    ريد كاربت فيلم كلب ساكن (4)
  • عرض 10 صورة
    الفنان محمد رضوان وزوجته
  • عرض 10 صورة
    الفنان محمد رضوان (3)
  • عرض 10 صورة
    الفنان محمد رضوان (2)
  • عرض 10 صورة
    الفنان محمد رضوان (1)
  • عرض 10 صورة
    ريد كاربت فيلم كلب ساكن (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق:

حضر الفنان محمد رضوان العرض الخاص لفيلم "شكوى 713317" الذي يعرض مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهر الفنان محمد رضوان على الريد كاربت ورافقته زوجته التي ظهرت مرتدية الحجاب والتقطا معا العديد من الصور التذكارية.

كما التقط فريق عمل الفيلم العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت احتفالا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان.

وكانت آخر مشاركات محمد رضوان في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنان محمد رضوان يشارك بفيلم "تحت الطلب" بطولةسامح حسين، سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف وسام حامد، إخراج هاني حمدي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

18 صورة جديدة لـ هايدي خالد زوجة هادي الباجوري بفستان الزفاف

قصص زيجات حورية فرغلي.. محطات مؤلمة وشائعات لا تنتهي

محمد رضوان مهرجان القاهرة السينمائي زوجة محمد رضوان فيلم شكوى 713317

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا