كتبت- منى الموجي:

عُرض أمس الجمعة 14 نوفمبر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين، الفيلم الإيطالي "أشقاء" من إخراج جريتا سكارانو، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن مسابقة أسبوع النقاد، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم روائي طويل من إنتاج إيطاليا، ناطق باللغة الإيطالية، وتبلغ مدته 96 دقيقة.

تدور أحداث "أشقاء" حول إيريني، التي تبني حياة مستقرة في روما قبل أن تُجبر على العودة إلى ريميني، مسقط رأسها، للعناية بشقيقها عمر، الأربعيني المصاب بالتوحّد. يصرّ عمر على الاستقلالية بعد غياب والديهما، ويقنع إيريني بخوض دورة مكثفة لـ"بلوغ الرشد" تساعده على تحقيق أحلامه، أبرزها المشاركة في برنامج مواهب لتحقيق طموحه بأن يصبح مطربًا مشهورًا، في سرد إنساني حساس يمزج بين الواقعية والتحديات النفسية والاجتماعية.

الفيلم من إخراج جريتا سكارانو، التي بدأت مسيرتها الفنية كممثلة في العشرين من عمرها، وشاركت في العديد من الإنتاجات التليفزيونية والسينمائية إلى جانب كبار نجوم السينما الإيطالية.

في عام 2023، قدّمت أول أعمالها الإخراجية القصيرة بعنوان "عيد ميلاد سعيد"، ويُعد فيلم "أشقاء" أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.





