كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أولى ملامح برنامجه السينمائي لدورته الخامسة، ويزيح الستار عن برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة، الذي يقدم باقة متنوعة من الأفلام القصيرة لنخبة من المواهب الإخراجية والتمثيلية والإنتاجية من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وستُعرض هذه الأفلام ضمن برنامج المهرجان إلى جانب كوكبة من العروض السينمائية الإقليمية والدولية.

يسلط برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة هذا العام الضوء على عالم السينما السعودية من خلال 21 فيلماً من أفضل إنتاجات العام في المملكة، وتمتاز بتنوعها من حيث الموضوعات التي تعالجها وأنماطها السينمائية، إذ إنها تتضمن أفلاماً روائية قصيرة، أفلاماً وثائقية، ورسوماً متحركة.

تلقى البرنامج أكثر من 200 طلب تقديم من صناع الأفلام لهذا العام، مقدما لهم منصة للتواصل مع جماهير جديدة من عشاق السينما.

وفي بيان صحفي أكد القائمون على المهرجان، أن البرنامج يقدم مجموعة متنوعة من الإنتاجات السينمائية التي تروي قصصاً سعودية أصيلة تعكس عراقة الهوية الثقافية وغنى التراث السعودي. تستكشف هذه الأفلام العديد من الموضوعات الثرية، لتسلط الضوء على عدد من الأحداث المهمة.

قائمة الأفلام المختارة:

"إسك"

إخراج: خالد نادرشاه

تتحمل بطلة القصة "حلم" عبء رعاية أسرتها رغم الحزن الذي يثقلها على فقدان والدها، مما يجعلها تكابد الألم العميق وتتمنى الهروب من واقعها المظلم.

"آزور"

إخراج: عبدالوهاب بن شداد

يحكي قصة ابن حزين على فقدان والده لكنه يتمكن من إحياء لحظاتهم الجميلة وعلاقتهما الأبوية المميزة عند استعادة دراجة والده الثمينة وركوبها.

"أمهات يبكين أيضاً"

إخراج: رماس الحازمي

تعاني "ليلى"، وهي أم جديدة تقطن في فلورنسا، من اكتئاب ما بعد الولادة. يتملكها إحساس الوحدة القاتلة في شقتها بينما يتجول زوجها في المدينة تاركاً إياها تائهةً بين مهمة الاعتناء بطفلها واحتمال فقدانها لذاتها.

"الهندول"

إخراج: ممدوح سالم

يفقد "علاء" والده في عمر صغير، لتدفعه براءته وشوقه لأبيه إلى اكتشاف الحب واستلهام القوة من الإيمان والأمل.

"حارس التاريخ"

إخراج: علي السمين

في المتحف الوطني، يتحول "رأس الأسد" من قطعة أثرية إلى أيقونة حية تربط الماضي بالمستقبل، ليجد حارس المتحف نفسه في مواجهة عصابة تحاول سرقته، في مطاردة تكشف أن التراث قوة تحمي الهوية وتبقيها حاضرة في الحاضر.

"حقيبة عمل"

إخراج: رواد خالد

تدور أحداث القصة حول شاب يكافح من أجل العمل، ليجد نفسه يطارد حقيبته التي تطير في أجواء مدينة الرياض، فيكتشف في هذه المغامرة جمال مدينته وكيف يستعيد التوازن لحياته.

"دينامو السوق"

إخراج: علي باقر العبدالله

فيلم وثائقي تدور أحداثه حول يوم من حياة "بو وحيد" الذي كرس حياته بعد تقاعده للعمل في سوق الحراج، والذي يتعرض لمواقف مضحكة وغير متوقعة بسبب طبيعته الاجتماعية وحسه الدعابي المميز.

"سارح"

إخراج: عبدالله اسكوبي

رحلة في أعماق حياة راعي إبل تكشف تفاصيل يومياته والعلاقة الفريدة التي تجمعه ببيئته.

"شرشورة"

إخراج: أحمد النصر

يواجه "موسى" أثناء عمله كسائق سيارة الشرشورة تساؤلات وجودية وتحديات شخصية كانت تعترضه منذ الصغر، إلى أن يكتشف قدرته الغريبة على التواصل مع عالم خفي.

"صرخة نملة"

إخراج: لجين سلام

فيلم من نوع الميلودراما يستكشف موضوعات الحرية، والهوية الذاتية، وتعقيدات الروابط الأسرية في المجتمع السعودي المعاصر. وتدور أحداثه حول "رؤى" التي تغادر منزل عائلتها بحثاً عن الاستقلال الذاتي، لتجد نفسها غارقة في ذلك الشعور.

"صوت العاشر"

إخراج: زكي العبدالله

تدور أحداث الفيلم عن صبي يعاني ضعفاً في السمع، ويحمل سماعته المعطلة التي يعجز عن إصلاحها بسبب الازدحام الخانق حول المدينة أثناء مرور موكب عاشوراء، مما اضطره إلى استخدام مكبر صوت معطل ليتمكن من العبور بين الحشود الغفيرة، مدفوعاً بحاجته الإنسانية للعثور على الانتماء والمعنى.

"السمكة الذهبية"

إخراج: ماريا صائم الدهر

ينطلق صياد من جدة في مغامرة لصيد سمكة ذهبية ضخمة، لكنّ رحلته تأخذ منعطفاً غير متوقع حيث يواجه العديد من التحديات التي تجرّه نحو المحيط.

"المشهد"

إخراج: لنا قمصاني

يروي قصة عائلة "يوسف خليل" التي بقيت عالقة تحت أنقاض مبناهم الذي تعرض للقصف لمدة ثلاثة أيام متتالية في غزة.

"مجهول"

إخراج: إبراهيم البكيري

تدور أحداثه حول شاب يقطن في الطائف ويعمل في خدمة التوصيل في أحد المطاعم ليتمكن من تسديد ديون والده الراحل.

"مُبهَم"

إخراج: مهند الزهراني

فيلم قصير يغوص في أعماق عقل رجل مضطرب، حيث يتداخل الواقع مع الوهم وتبقى الحقيقة حبيسة الغموض.

"نقيض"

إخراج: عبدالكريم باوزير

فيلم فلسفي يكشف عن شخصية "علي" من خلال قراراته اليومية الجيدة أو السيئة، مسلطاً الضوء على التأثيرات التي تتركها في حياته.

"وجبة منتصف الليل"

إخراج: عبدالملك بخاري

تدور أحداث هذا الفيلم القصير الذي يمزج بين السرد القصصي والرسوم المتحركة الدقيقة ثلاثية الأبعاد، حول رجل وحيد يخوض رحلة غريبة وكوميدية ليكتشف حقيقة الرغبات الشديدة التي تتملكه في منتصف الليل.

"وَجوم"

فيلم نفسي بصري، يلتقط لحظة الانهيار الداخلي تحت ضغط التوقعات وفقدان الهوية، ويترك المشاهد عالقا بين السؤال والصمت.

إخراج: معن الصيعري

"يوم العزاء الأول"

إخراج: نواف الحوشان

في أول أيام العزاء، يعود الأب إلى منزله السابق، ويواجه طليقته وأولاده البالغين لكشف حقيقة وفاة طفله.

"كاتب متسلسل"

إخراج: إسلام شاكر وخالد عبدالفتاح

فيلم تعاوني تجريبي كتبه 76 شخصاً لم يلتقوا أبداً، لكن قام كل منهم بإضافة كتابته إلى من سبقه دون توفر أي قصة مخطط لها مسبقاً. يعتبر هذا الفيلم بمثابة تمرين سينمائي للتخلي عن التحكم بكتابة النص.

"الرجل الذي تعثر بكلماته"

إخراج: مبارك الزوبع

يبحث روائي مشهور عن علاج لمشكلة عجزه عن الكتابة، لكن هذا الصراع الإبداعي سرعان ما يتحول إلى أزمة أشد عمقاً تتعلق بالذاكرة والهوية والزمن نفسه.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

ويستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنية وصناع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقية، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.