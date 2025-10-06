إعلان

بالصور- مايان السيد ومنة شلبي وجيهان شماشرجي.. النجوم في عرض هيبتا 2

كتب : مصراوي

06:55 م 06/10/2025
كتب- مروان الطيب:

احتفل أبطال وصناع فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بالعرض الخاص للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات يوم الأربعاء المقبل.

وشهد الريد كاربت حضور أبطال الفيلم وهم منة شلبي، كريم فهمي، مايان السيد، سلمى أبو ضيف، حسن مالك، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، المخرج هادي الباجوري والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية بتقلباتها وأثرها على حياة البشر من خلال مجموعة من القصص المختلفة، ويقدّم منظورًا جديدًا للحب يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة، ويشارك ببطولته كل من كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

"يذكر أن الجزء الأول بعنوان "هيبتا المحاضرة الأخيرة" عرض عام 2016، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، ياسمين رئيس، جميلة عوض وهي رواية للكاتب محمد صادق، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج هادي الباجوري.

هيبتا2 منة شلبي مايان السيد جيهان شماشرجي

