طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا".. وأحمد حاتم يعلق

طرح الفنان أحمد حاتم، البوستر الرسمي لفيلم"قصر الباشا" استعدادا لطرحه بالسينمات يوم 5 نوفمبر المقبل.

ونشر حاتم، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البوستر الرسمي لفيلم قصر الباشا.. 5 نوفمبر في جميع دور العرض المصرية، اللي حصل يتشاف ميتحكيش".

تدور أحداث فيلم "قصر الباشا" في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرةـ الفيلم يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وبطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومايان السيد، وصدقي صخر، وحمزة العيلي، ونبيل عيسى، وأحمد فهيم، ومحمد القس.