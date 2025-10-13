إيرادات الأحد.. "فيها إيه يعني" الأول و"هيبتا 2" في المركز الثاني

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: فيها إيه يعني، هيبتا 2، ضي، ماما وبابا، درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، وحققت أمس الأحد 12 أكتوبر 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و514 ألفا و673 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيها إيه يعني

احتل فيلم "فيها إيه يعني" المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 2 مليون و297 ألفا و47 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

هيبتا 2

جاء في المركز الثاني فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، محققا مليونا و880 ألفا و494 جنيها.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.

الشاطر

وذهب المركز الثالث لفيلم الشاطر، والذي حقق 146 ألفا و363 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

ضي.. سيرة أهل الضي

فاز فيلم "ضي .. سيرة أهل الضي" بالمركز الرابع، بعد تحقيقه 97 ألفا و281 جنيها.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

درويش

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "درويش" وحقق 73 ألفا و400 جنيه.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.

أحمد وأحمد

ويأتي فيلم أحمد وأحمد في المركز السادس، بعد تحقيقه 10 آلاف و219 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح.

روكي الغلابة

وحصل فيلم روكي الغلابة على المركز السابع، محققا 8 آلاف و227 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

ماما وبابا

وجاء في المركز الثامن والأخير فيلم "ماما وبابا" بعد تحقيقه 1642 جنيها.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي (رشيدي فيلم) وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.