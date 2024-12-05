أحمد حلمي يدعم منى زكي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي قبل تكريمها

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

جدة- منى الموجي:

عبرت النجمة منى زكي عن سعادتها بالتواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يُقام حفل افتتاح دورته الرابعة اليوم الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت منى زكي التي ظهرت مع زوجها أحمد حلمي وهو يدعمها قبل تكريمها اليوم: "أنا من مصر وأقدر التاريخ والتراث، ومبسوطين أن المهرجان معمول في مكان حلو زي ده".

وقال حلمي "نزلت شفت الشوارع النهاردة اللي كنت بمشي فيها وانا صغير، وانبسطت جدا الصبح".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي يكرم مساء اليوم الخميس النجمة منى زكي، بحضور كوكبة من نجوم العالم، بينهم مايكل دوجلاس، كاترين زيتا جونز.