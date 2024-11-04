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إطلاق الملصق التشويقي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

07:36 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الهنا اللي أنا فيه

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كتبت- منى الموجي:

أطلقت نيوسنشري الملصق التشويقي لفيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك استعداداً لطرح الفيلم قريباً في دور العرض السينمائي.

ويظهر الملصق أقدام ثلاثة أشخاص بينهم رجل بقدم مكسورة، تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغير حياة زوجها للأبد.

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

الهنا اللي أنا فيه كريم محمود عبدالعزيز دينا الشربيني ياسمين رئيس
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