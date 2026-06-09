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مارتن لورانس يوثق زيارته للأهرامات وأبو الهول برسالة مؤثرة للمصريين

كتب : معتز عباس

02:44 ص 09/06/2026
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    مارتن لورانس في العرض الخاص لفيلم 7dogs
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    مارتن لورانس امام الهرم
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    مارتن لورانس في زيارة سياحية
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    مارتني لورانس امام الاهرامات وابو الهول

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حرص النجم الأمريكي مارتن لورانس على مشاركة متابعيه تفاصيل زيارته الأولى إلى مصر، وظهوره بالقرب من منطقة الأهرامات وأمام تمثال أبو الهول.

وشارك مارتن لورانس على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" متابعيه وجمهوره مجموعة صور خلال جولة سياحية في منطقة الأهرامات بالجيزة، وعقب حضوره العرض الأول من فيلمه السينمائي "7Dogs" في القاهرة.

وأبدى لورانس إعجابه الكبير بالأجواء التي عاشها خلال زيارته، مؤكدًا أن الاستقبال الحافل وكرم الضيافة الذي شعر منذ وصوله إلى مصر شيئًا كبيرًا واستثنائيًا.

أول زيارة للأهرامات

وكتب النجم العالمي على حسابه بـ "إنستجرام": "أول زيارة لي إلى القاهرة، وبصراحة كانت تجربة لا تُنسى، رؤية أهرامات الجيزة عن قرب كانت لحظة استثنائية ستظل عالقة في ذاكرتي دائمًا، الحب والطاقة الإيجابية ودفء استقبال الناس هنا جعلوني أشعر وكأنني بين أهلي وفي وطني".

رسالة شكر لأهل مصر

وأضاف: "شكرًا مصر على هذا الترحيب الرائع وكل المشاعر الجميلة التي شعرت بها بها خلال مشاركتي في العرض الأول لفيلم 7Dogs، كل الحب والتقدير لكم."

وشارك بطل هوليوود جمهوره عددًا من اللقطات التذكارية من جولته بين أبرز المعالم الأثرية المصرية، حيث حرص على التقاط الصور أمام الأهرامات وأبو الهول.

أبطال فيلم "7Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

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مارتن لورانس فيلم 7Dogs الأهرامات

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