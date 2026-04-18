فاجأت النجمة العالمية، مادونا، جمهور مهرجان كوتشيلا الغنائي بمشاركتها النجمة سابرينا اربنتر حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

ظهرت سابرينا كاربنتر وهي تصطحب مادونا على المسرح، وسط حفاوة جمهورها ومحبيها بمشاركتها في المهرجان.

وتشاركا سويا غناء عدد من الأغاني وسط تفاعل الحضور منها أغنية "Vogue"، وأغنية "Bring Your Love".

زغروطة في حفل سابرينا كاربنتر تسبب أزمة في مهرجان كوتشيلا

تصدرت المغنية الأمريكية، سابرينا كاربنتر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد موقفها المثير للجدل في مهرجان كوتشيلا.

إذ فوجئت سابرينا كاربنتر أثناء إحدى فقرات حفلها الغنائي في المهرجان، قيام إحدى المعجبات إطلاق زغروطة، وهو ما أثار انزعاجها وقالت: "هل هذا ما تفعلينه؟، لا أحب ذلك، هذه هي ثقافتكم الصراخ؟، ماذا يحدث هنا؟ هذا غريب".

وقامت بعدها سابرينا كاربنتر بالاعتذار لجمهورها وأنها فقط لم تدرك أن الزغروطة هي جزء من ثقافة جمهورها بعد الانتقادات التي طالتها من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال تنتظر عرضها مادونا قريبا

تشارك مادونا بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الموسم الجديد من مسلسل "The Studio"، وفيلم رسوم متحركة لم يتم الكشف حتى الآن عن اسمه التجاري أو موعد طرحه بالسينمات.

