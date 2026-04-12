رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 12 أبريل، المطربة الهندية آشا بوسلي عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة.

شاروخان ينعى آشا بوسلي

ونعى الفنان العالمي شاروخان الراحلة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "من المحزن حقًا سماع نبأ وفاة آشا تاي.. كان صوتها أحد أعمدة السينما الهندية، وسيظل صداه يتردد في أرجاء العالم لقرون قادمة. موهبة ستخلد أكثر من كثيرين، لطالما غمرتني بدعواتها ومحبتها، وسأفتقدها كثيرًا.. فلترقد روحها بسلام.. أحبكِ".

وتُعد آشا بوسلي واحدة من أبرز مطربات بوليوود، وهي شقيقة المغنية الشهيرة لاتا مانغيشكار، وقدمت مئات الأغاني التي جعلتها من أكثر الأصوات انتشارًا في تاريخ السينما الهندية.

