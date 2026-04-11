أقامت شركة "20th Century Studios" العرض الخاص لفيلم الدراما "The Devil Wears Prada 2"، استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم مطلع شهر مايو المقبل.

وشهد العرض الخاص حضور النجمة ميريل ستريب والنجمة آن هاثاواي والتقطتا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كواليس فيلم "The Devil Wears Prada 2"

تدور أحداث الفيلم مع اقتراب ميراندا بريسلي من التقاعد، تجتمع مجدداً مع آندي ساكس لمواجهة مساعدتها السابقة التي تحولت إلى منافسة إميلي تشارلتون.

والفيلم هو الجزء الثاني للعمل الذي حمل نفس الاسم وعرض عام 2006، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 326 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 35 مليون فقط، كما رشح الفيلم لجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، و"أفضل تصميم ملابس".

أعمال تنتظر عرضها ميريل ستريب قريبا

تشارك النجمة ميريل ستريب بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم التشويق "Useful Idiots"، ومسلسل الدراما "The Corrections".

