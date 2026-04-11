إعلان

ميريل ستريب وآن هاثاواي يخطفان الأنظار في عرض "The Devil Wears Prada 2"

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 11/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ان هاثاواي في العرض الخاص للفيلم
  • عرض 6 صورة
    ان هاثاواي
  • عرض 6 صورة
    ميريل ستريب وان هاثاواي
  • عرض 6 صورة
    ميريل ستريب
  • عرض 6 صورة
    ميريل ستريب وان هاثاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقامت شركة "20th Century Studios" العرض الخاص لفيلم الدراما "The Devil Wears Prada 2"، استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم مطلع شهر مايو المقبل.
وشهد العرض الخاص حضور النجمة ميريل ستريب والنجمة آن هاثاواي والتقطتا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كواليس فيلم "The Devil Wears Prada 2"

تدور أحداث الفيلم مع اقتراب ميراندا بريسلي من التقاعد، تجتمع مجدداً مع آندي ساكس لمواجهة مساعدتها السابقة التي تحولت إلى منافسة إميلي تشارلتون.
والفيلم هو الجزء الثاني للعمل الذي حمل نفس الاسم وعرض عام 2006، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 326 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 35 مليون فقط، كما رشح الفيلم لجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، و"أفضل تصميم ملابس".

أعمال تنتظر عرضها ميريل ستريب قريبا

تشارك النجمة ميريل ستريب بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم التشويق "Useful Idiots"، ومسلسل الدراما "The Corrections".

أحدث الموضوعات

استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
أخبار مصر

استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
الموضة

نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
كجوك: موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا
اقتصاد

كجوك: موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا
هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب
شئون عربية و دولية

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب
الهدنة تهدئ الأسواق مؤقتًا.. هل تتحول رسوم هرمز إلى "ضريبة على النفط العالمي"؟
اقتصاد

الهدنة تهدئ الأسواق مؤقتًا.. هل تتحول رسوم هرمز إلى "ضريبة على النفط العالمي"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان