تصدرت المغنية الأمريكية، سابرينا كاربنتر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد موقفها المثير للجدل في مهرجان كوتشيلا.

فوجئت سابرينا كاربنتر أثناء إحدى فقرات حفلها الغنائي في المهرجان، بقيام إحدى المعجبات بإطلاق زغروطة، وهو ما أثار انزعاجها وقالت: "هل هذا ما تفعلينه؟، لا أحب ذلك، هذه هي ثقافتكم الصراخ؟، ماذا يحدث هنا؟ هذا غريب".

ونقدم لكم في هذا التقرير عن سابرينا كاربنتر

1- يتابعها أكثر من 51 مليون شخص على إنستجرام.

2- من مواليد 11 مايو عام 1999.

3- عمتها هي الممثلة الأمريكية نانسي كارترايت.

4- كانت بدايتها الفنية بمسلسل "Girl Meets World" إنتاج شركة ديزني.

5- بطلها الخارق المفضل هو سبايدر مان.

سابرينا كاربنتر تعاني حساسية من التفاح والموز

6- كشفت أن لديها حساسية من التفاح واللوز.

7- بدأت في تلقي دروس الرقص وهي في الثانية من عمرها.

8- رشحت لأكثر من 40 جائزة عالمية طوال مسيرتها الغنائية.

9- فاز بجائزتي جرامي عام 2025 كأفضل ألبوم بوب وأفضل مغنية..

10- لديها مشروع سينمائي غنائي بعنوان "Alice in Wonderland" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

