كتبت- منى الموجي:

كشفت نتفليكس عن الإعلان الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "ون بيس: في الطريق إلى الخط الأكبر"، والذي يُعرض حصريًا على المنصة في 10 مارس.

يعود مسلسل المغامرات البحرية "ون بيس" في موسمه الثاني، مقدماً مغامرات أكثر تشويقًا ومواجهات أشد خطورة، ويواصل لوفي ورفاقه رحلتهم في البحث عن الكنز الأسطوري "ون بيس" عبر مواجهاتٍ مع أعداءٍ وسط جزر غامضة.



مسلسل "ون بيس" على نتفليكس، لايف أكشن عن المانجا اليابانية الأكثر شعبية على الإطلاق من تأليف إييتشيرو أودا، والتي تجاوزت مبيعاتها 500 مليون نسخة حول العالم عبر أكثر من 100 مجلد. تروي القصة مغامرات الشاب "مونكي دي. لوفي" في رحلته للعثور على الكنز الأسطوري "ون بيس" وتحقيق حلمه بأن يصبح ملك القراصنة.

ومنذ انطلاقه عام 2023، حقق مسلسل "ون بيس" نجاحًا عالميًا، واحتل مكانه في قائمة "الأعمال الإنجليزية الأعلى مشاهدة" لمدة 8 أسابيع متتالية، وتصدر القائمة في أكثر من 75 دولة، وأصبح أول مسلسل ناطق بالإنجليزية من نتفليكس يحتل المركز الأول في اليابان. حقق المسلسل ما يقرب من 100 مليون مشاهدة ليصبح واحدًا من أكثر أعمال نتفليكس تنزيلاً على الإطلاق، ورُشّح لـ 11 جائزة في جوائز "إيمي للأطفال والعائلة"، منها جائزة "أفضل مسلسل للمراهقين".



العمل يشارك في بطولته: إيناكي جودوي، إيميلي رود، جاكوب روميرو، تاز سكايلر، تشاريثرا تشاندرا، أنطون ديفيد، براندن شون موري، كالوم كير، كامروس جونسون، كليف روسيل، دانيال لاسكر.