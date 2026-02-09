ضحكت ورقصت.. لحظة سقوط شاكيرا على المسرح

"من أصول أيرلندية".. من هو كونان أوبراين مُقدم حفل الأوسكار 2026 ؟

صادمة.. تعرف على تقييم فيلم زوجة ترامب "Melania" بعد عرضه في السينمات

كتب-مصطفى حمزة:

واجهت المطربة العالمية شاكيرا، موقفا محرجا، خلال حفلها الذي أقيم السبت الماضي، بالسلفادور.

وسقطت شاكيرا، على المسرح مساء السبت الماضي الموافق 7 فبراير، خلال حفلها في ملعب "استاديو ناسيونال خورجي" بالسلفادور، إذ انزلقت، وسقطت على ركبتيها أثناء أدائها أغنية "Si te vas".

وظهرت المطربة، في الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل "فيسبوك" و"إنستجرام"، لحظة السقوط، وبعدها نهضت بسرعة لتكمل الغناء بابتسامة، وسط تشجيع حار من الجمهور.

وتستعد شاكيرا، التي احتفلت في 2 فبراير الحالي، بدخولها عامها الـ 49، لتقديم أول حفل لها في خليج العقبة بالأردن، في مارس المقبل.