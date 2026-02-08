إعلان

صادمة.. تعرف على تقييم فيلم زوجة ترامب "Melania" بعد عرضه في السينمات

كتب : مروان الطيب

01:54 ص 08/02/2026
كشف موقع "Imdb" العالمي، المختص بتقييم الأعمال السينمائية حول العالم، عن تقييمه للفيلم الوثائقي "Melania" الذي بدأ عرضه مؤخرا في السينمات نهاية شهر يناير الماضي.

وحصل الفيلم على تقييم "3.1/10" وهو التقييم الأقل لهذه النوعية من الأفلام الوثائقية ولـ تقييمات الموقع ككل بشكل عام.

وحقق الفيلم إيرادات ضعيفة بلغت 11 مليون دولار مقارنة بالميزانية الإنتاجية للفيلم التي تقدر بـ 40 مليون دولار، ويعد أحد أكبر الصفقات للأفلام الوثائقية السياسية وفقا لموقع "IMDB".

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيلم زوجته "ميلانيا"، مؤكدًا أن الفيلم لاقى قبول جماهيري كبير على عكس النقاد.

فيلم "Melania" من إخراج بريت راتنر، ويركز على الـ 20 يوماً التي سبقت تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية في عام 2025.

تشارك ميلانيا ترامب كمنتجة بأحداث الفيلم، كما يشهد الفيلم ظهور ترامب وعائلته بالكامل وفريق عمله الرئاسي بشخصياتهم الحقيقية.

