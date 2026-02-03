إعلان

بإطلالة جريئة ولافتة.. هالي بيري تخطف الأنظار على غلاف مجلة "The Cut" (صور)

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 03/02/2026
    هالي بيري في أحدث جلسة تصوير
    النجمة العالمية هالي بيري
    هالي بيري تتصدر غلاف مجلة The Cut

تصدرت النجمة العالمية، هالي بيري غلاف العدد الشهري الخاص بمجلة "The Cut" الأمريكية المتخصصة في عالم الموضة والأزياء وأخبار المشاهير.

خضعت هالي بيري لجلسة تصوير لصالح المجلة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها هالي بيري في عدد من الإطلالات الأنيقة وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين.

آخر مشاركات هالي بيري على شاشة السينما
كانت آخر مشاركات هالي بيري على شاشة السينما بفيلم الرعب والتشويق "Never Let Go" عام 2024.
أعمال تنتظر عرضها هالي بيري قريبا
تشارك هالي بيري بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الجريمة "Crime 101" ويعرض بالسينمات 13 فبراير الجاري.
