إعلان

منتجة لأول مرة.. ابنة عمرو دياب تروج لفيلمها القصير "Weight of Ribbons"

كتب : مصراوي

10:04 م 06/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (1)
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (2)
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (3)
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (4)
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (5)
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (6)
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (7)
  • عرض 9 صورة
    كنزي دياب تروج لفيلمها القصير مع فريق العمل (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
روجت كنزي عمرو دياب لفيلمها القصير "Weight of Ribbons" الذي تشارك خلاله كمنتجة ونشرت صور من كواليس العرض الخاص عبر صفحتها على انستجرام.
ظهرت كنزي في الصور وهي تحتفل مع فريق عمل الفيلم والتقطوا العديد من الصور التذكارية سويا، كما شهد العرض الخاص للفيلم ندوة عقب عرضه.


عمرو دياب يجتمع مع أبنائه في إعلان رمضاني لصالح احدى شركات المحمول
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة للنجم عمرو دياب بصحبة أبنائه "عبدالله وكنزي وجنا ونور".
وأشار محبيه وجمهوره إلى أن هذه الصورة لإعلان رمضاني للهضبة وأبنائه لصالح احدى شركات المحمول.

اقرأ أيضا:
عمرو دياب يجتمع مع أبنائه في إعلان رمضاني لصالح احدى شركات المحمول

لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف (صور)

كنزي دياب ابنة عمرو دياب Weight of Ribbons

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ستبدأ أنشطة الاختبارات النووية
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ستبدأ أنشطة الاختبارات النووية
40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا
أخبار مصر

40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا
طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية
موسيقى

طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية
"وضع بنتايك مختلف"..أحمد سليمان يعلق على قرار الأهلي بخصوص إمام عاشور
رياضة محلية

"وضع بنتايك مختلف"..أحمد سليمان يعلق على قرار الأهلي بخصوص إمام عاشور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان