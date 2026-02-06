"من أصول أيرلندية".. من هو كونان أوبراين مُقدم حفل الأوسكار 2026 ؟

كتب- مروان الطيب:

روجت كنزي عمرو دياب لفيلمها القصير "Weight of Ribbons" الذي تشارك خلاله كمنتجة ونشرت صور من كواليس العرض الخاص عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت كنزي في الصور وهي تحتفل مع فريق عمل الفيلم والتقطوا العديد من الصور التذكارية سويا، كما شهد العرض الخاص للفيلم ندوة عقب عرضه.





عمرو دياب يجتمع مع أبنائه في إعلان رمضاني لصالح احدى شركات المحمول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة للنجم عمرو دياب بصحبة أبنائه "عبدالله وكنزي وجنا ونور".

وأشار محبيه وجمهوره إلى أن هذه الصورة لإعلان رمضاني للهضبة وأبنائه لصالح احدى شركات المحمول.

