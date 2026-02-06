إعلان

"من أصول أيرلندية".. من هو كونان أوبراين مُقدم حفل الأوسكار 2026 ؟

كتب : مروان الطيب

07:07 م 06/02/2026 تعديل في 07:27 م
    الإعلامي كونان أوبراين (1)
    الإعلامي كونان أوبراين (2)
    الإعلامي كونان أوبراين (3)
    كونان أوبراين يقدم حفل الأوسكار (1)
    كونان أوبراين يقدم حفل الأوسكار (2)
    مقدم البرامج كونان أوبراين
    الإعلامي كونان أوبراين (4)

يستعد العالم لمتابعة حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام، المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل، ويعد الحفل السينمائي الأبرز بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

ويقدم حفل هذا العام، الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين الذي اشتهر بتقديم برنامج التوك شو "The Tonight Show with Conan O’Brien" ويستضيف خلاله أبرز وألمع النجوم في هوليوود.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن كونان أوبراين:

1- فاز بـ 6 جوائز إيمي طوال مسيرته.

2- يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة الثانية بعد تقديمه حفل عام 2025.

3- تنحدر عائلته من أصول أيرلندية.

4- اشتهر بتقديم برنامج التوك شو "The Tonight Show with Conan O’Brien".

5- يشارك بالجزء الجديد من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Toy Story" المقرر عرضه بشهر يونيو 2026.

6- يبلغ من العمر 62 عاما.

7- تقاضى راتب عام 2010 عن برنامجه يقدر بـ 10 ملايين دولار سنويا.

8- قدم حفل توزيع جوائز إيمي عام 2006.

