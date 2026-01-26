بالصور- جيسون ستاثام يرقص مع تيريس جيبسون في قطر

كشفت جورجينا رودريجيز عن وجودها في البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" استعدادا لعرضه بالسينمات نهاية شهر يناير الجاري.

نشرت جورجينا صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه بهذا الحضور والحساسية".

روج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب لفيلم زوجته ميلانيا الجديد "ميلانيا: 20 يوما للتاريخ" الذي ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية والمقرر عرضه بالسينمات يوم 30 يناير الجاري.

ونشر ترامب الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "العد التنازلي 7 أيام حتى يشهد العالم نظرة لا تُنسى من وراء الكواليس على أحد أهم أحداث عصرنا".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

تشارك ميلانيا ترامب كمنتجة بأحداث الفيلم، كما يشهد الفيلم ظهور ترامب وعائلته بالكامل إلى جانب فريق العمل الرئاسي بشخصياتهم الحقيقية، وتقدر ميزانية الفيلم بـ 40 مليون دولار ويعد أحد أكبر الصفقات للأفلام الوثائقية السياسية وفقا لموقع "IMDB".

