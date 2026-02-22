وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون عن عمر ناهز 75 عاما



وكالات

أعلنت عائلة عازف الترومبون والمغني والملحن الأمريكي الرائد ويلي كولون، أحد أعمدة موسيقى السالسا اللاتينية، وفاته عن عمر ناهز 75 عاما.

قالت العائلة في بيانها: "بينما نحزن على فراقه، نحتفل أيضا بالهدية الخالدة التي تمثلها موسيقاه، وبالذكريات الغالية التي صنعها وستخلد إلى الأبد"، فيما لم تكشف أسباب الوفاة.

وولد كولون في حي برونكس بمدينة نيويورك لوالدين بورتوريكيين، وسجل عشرات الألبومات، منها "لا جران فوجا" عام 1970، و"إل خويسيو" عام 1972، وفقا لشركة "فانيا ريكوردز"، الشركة الرائدة في نشر وترويج موسيقى السالسا.

ووقع كولون عقده الأول مع "فانيا" وهو في الخامسة عشرة من عمره، ثم أصدر أول ألبوم له "إل مالو" عام 1967، الذي باع أكثر من 300 ألف نسخة، حسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع أوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارمونية.

وتميزت موسيقى كولون بدمج عناصر من الجاز والروك والسالسا، مع إيقاعات مستوحاة من التراث الموسيقي التقليدي في كوبا وبورتوريكو والبرازيل وإفريقيا.

وتشير سيرته إلى أن "موضوعا رئيسيا يهيمن على أعمال كولون المستمدة من ثقافات وأساليب متعددة هو استكشاف التناقضات في علاقة البورتوريكيين بوطنهم الأصلي وبالولايات المتحدة".

ويستخدم كولون أغانيه لتصوير وتحليل تحديات الحياة في الولايات المتحدة كبورتوريكي، ولتسليط الضوء على الإسهامات الثقافية التي يقدمها البورتوريكيون للمجتمع الأمريكي.

وفي عام 2004، منح كولون جائزة الإنجاز مدى الحياة من الأكاديمية اللاتينية لتسجيل الفنون والعلوم.

وإلى جانب مسيرته الفنية، كان كولون ناشطا اجتماعيا بارزا، وعضوا في "اللجنة اللاتينية لمكافحة الإيدز" و"مؤسسة الأمم المتحدة للمهاجرين"، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة معهد التجمع الإسباني في الكونجرس، وفقا لسيرته الذاتية.

ويعتبر كولون أحد رواد موسيقى السالسا الذين ساهموا في تعريف العالم على هذا اللون الموسيقي، تاركا إرثا فنيا وإنسانيا سيظل حيا في ذاكرة محبي الموسيقى اللاتينية حول العالم، وفقا لروسيا اليوم.