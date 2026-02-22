إعلان

19 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل بافتا 2026

كتب : مروان الطيب

09:47 م 22/02/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الممثل البرازيلي فاجنر مورا
  • عرض 20 صورة
    الأمير ويليام وزوجته الأميرة كاثرين
  إيثان هوك
    إيثان هوك
  • عرض 20 صورة
    الممثلة الأمريكية أوديسا عزيون
  إيما ستون
    إيما ستون
  • عرض 20 صورة
    إيما ستون على الريد كاربت
  تيانا تايلور
    تيانا تايلور
  • عرض 20 صورة
    تيموثي شالاميه وكايلي جينر
  تيموثي شالاميه
    تيموثي شالاميه
  جيسي باكلي
    جيسي باكلي
  كاري موليجان
    كاري موليجان
  • عرض 20 صورة
    كواليس-ريد-كاربت-حفل-توزيع-جوائز-بافتا
  كيت هادسون
    كيت هادسون
  • عرض 20 صورة
    كيت هادسون في حفل توزيع جوائز بافتا
  ليوناردو دي كابريو
    ليوناردو دي كابريو
  مايكل بي حوردان
    مايكل بي حوردان
  • عرض 20 صورة
    كيت هادسون على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    نجوم هوليوود على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    ليوناردو دي كابريو في حفل توزيع جوائز بافتا 2026

يواصل عدد كبير من النجوم وصناع السينما التوافد على "ريد كاربت" حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام، الذي يقام في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.

ويشهد الحفل تواجد عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين أهم الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025.

وكان من أبرز الحضور: تيانا تايلور، كاري موليجان، كيت هادسون، ليوناردو دي كابريو، مايكل بي جوردن، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، جيسي باكلي، سادي سينك، فاجنر مورا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتصدر فيلم الدراما "One Battle After Another" قوائم الترشيحات هذا العام بـ 14 ترشيحا، كما رُشح الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".
يتم بث الحفل في المملكة المتحدة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، ويقدم الحفل الممثل آلان كومينج.

حفل بافتا 2026 رويال فيستيفال لندن كيت هادسون ليوناردو دي كابريو

