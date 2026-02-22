19 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل بافتا 2026

يواصل عدد كبير من النجوم وصناع السينما التوافد على "ريد كاربت" حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام، الذي يقام في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.

ويشهد الحفل تواجد عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين أهم الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025.

وكان من أبرز الحضور: تيانا تايلور، كاري موليجان، كيت هادسون، ليوناردو دي كابريو، مايكل بي جوردن، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، جيسي باكلي، سادي سينك، فاجنر مورا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتصدر فيلم الدراما "One Battle After Another" قوائم الترشيحات هذا العام بـ 14 ترشيحا، كما رُشح الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".

يتم بث الحفل في المملكة المتحدة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، ويقدم الحفل الممثل آلان كومينج.

