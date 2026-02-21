فريق عمل مسلسل "Grey’s Anatomy" يودع بطله بكلمات مؤثرة

رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي إيريك دين عن عمر يناهز 53 عاما وقامت عائلته بتأكيد الأمر عبر بيان رسمي.

وجاء البيان كالتالي: "بقلوب يعتصرها الحزن، رحل عن عالمنا إيريك داين بعد ظهر يوم الخميس إثر صراع شجاع مع مرض التصلب الجانبي الضموري،" جاء ذلك في بيان صادر عن عائلة داين. "لقد أمضى أيامه الأخيرة محاطًا بأصدقائه الأعزاء، وزوجته المخلصة، وابنتيه الجميلتين، بيلي وجورجيا، اللتين كانتا محور حياته."

وقامت شركة "20th Television" وشركة "ABC" بوداع إيريك دين برسالة مؤثرة عبر بيان رسمي وتضمن: "نشعر بحزن بالغ على فقدان إيريك دين، موهبته المذهلة وحضوره الطاغي في أعماله ستدوم وستظل تؤثر على الجمهور حول العالم، وشجاعته خلال محاربته مرض العضال ألهمت الكثيرين، قلوبنا مع عائلته وأصدقائه زملائه، إلى جانب جمهوره الذي تأثر بأعماله".

اشتهر إيريك دين بمشاركته في المسلسل الشهير "Grey’s Anatomy" الذي كان سببا في شهرته وقدم بعدها العديد من الأعمال المتميزة منها مسلسل "Euphoria".

وكانت اخر مشاركاته بمسلسل الدراما "Brilliant Minds" عام 2025.

