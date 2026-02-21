إعلان

فريق عمل مسلسل "Grey’s Anatomy" يودع بطله بكلمات مؤثرة

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 21/02/2026
    شركة 20th Television وABCينعيان إيريك دين_2

رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي إيريك دين عن عمر يناهز 53 عاما وقامت عائلته بتأكيد الأمر عبر بيان رسمي.

وجاء البيان كالتالي: "بقلوب يعتصرها الحزن، رحل عن عالمنا إيريك داين بعد ظهر يوم الخميس إثر صراع شجاع مع مرض التصلب الجانبي الضموري،" جاء ذلك في بيان صادر عن عائلة داين. "لقد أمضى أيامه الأخيرة محاطًا بأصدقائه الأعزاء، وزوجته المخلصة، وابنتيه الجميلتين، بيلي وجورجيا، اللتين كانتا محور حياته."

وقامت شركة "20th Television" وشركة "ABC" بوداع إيريك دين برسالة مؤثرة عبر بيان رسمي وتضمن: "نشعر بحزن بالغ على فقدان إيريك دين، موهبته المذهلة وحضوره الطاغي في أعماله ستدوم وستظل تؤثر على الجمهور حول العالم، وشجاعته خلال محاربته مرض العضال ألهمت الكثيرين، قلوبنا مع عائلته وأصدقائه زملائه، إلى جانب جمهوره الذي تأثر بأعماله".

اشتهر إيريك دين بمشاركته في المسلسل الشهير "Grey’s Anatomy" الذي كان سببا في شهرته وقدم بعدها العديد من الأعمال المتميزة منها مسلسل "Euphoria".

وكانت اخر مشاركاته بمسلسل الدراما "Brilliant Minds" عام 2025.

فريق عمل مسلسل مسلسل Grey’s Anatomy فريق عمل مسلسل يودع بطله كلمات مؤثرة

