مخرج فيلم "The Smashing Machine" يفوز بجائزة الأسد الفضي في فينيسيا السينمائي

11:04 م السبت 06 سبتمبر 2025

جائزة أفضل مخرج لبيني صفدي

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام، عن القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بالجوائز والتي شهدت منافسة شرسة طوال فترة الفعاليات.

وفاز المخرج الأمريكي، بيني صفدي بجائزة الأسد الفضي كأفضل مخرج عن فيلم الدراما "The Smashing Machine" بطولة النجم العالمي ذا روك.

تدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للملاكم مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة الـ "UFC"، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 3 أكتوبر المقبل.

