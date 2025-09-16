كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم الإسباني العالمي، خافيير باردم التنديد بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة وسط نزوح الآلاف من العائلات الفلسطينية.

وكان الظهور الأخير للنجم خافيير باردم بحفل توزيع جوائز الإيمي الذي أقيمت فعالياته يوم الأحد الماضي على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية.

وارتدى باردم الكوفية الفلسطينية على الريد كاربت، وأكد في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه لن يتعامل مع أي شركات إنتاج تدعم الإبادة في غزة.

ومن المعروف عن الممثل خافيير باردم أنه من أبرز نجوم هوليوود الداعمين للقضية الفلسطينية، وخرج عن صمته بالعديد من اللقاءات التلفزيونية مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشتى الطرق، ودائما ما يقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم من خلالها بالتنديد بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة ضاربا بالقوانين الدولية عرض الحائط وسط مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وكانت اخر مشاركات خافيير باردم على شاشة السينما بفيلم "F1"بطولة النجم العالمي براد بيت وعرض الفيلم تجاريا بشهر يونيو الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 623 مليون دولار.

يذكر أن خافيير بردم يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الإثارة "Bunker".