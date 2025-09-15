إعلان

11 صورة لكابلز النجوم في حفل توزيع حوائز الإيمي 2025

06:14 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (9)
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (3)
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (5)
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (1)
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (4)
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (7)
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (2)
    الإعلامي ستيفن كولبرت
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (8)
    كابلز النجوم بحفل توزيع جوائز الإيمي 2025 (10)
كتب- مروان الطيب:

شهد ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، المقام على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية من حول العالم.

وحرص هؤلاء النجوم على حضور الحفل سواء رفقة زوجاتهم أو صديقاتهم وخطفوا الأنظار بعدد من الإطلالات المثيرة والجذابة.

كان من أبرز هؤلاء النجوم: "سام روكويل، جيك جيلينهال، سكارليت جوهانسون، بن ستيلر، سيث روجن، الإعلامي الأمريكي ستيفن كولبرت"، إذ حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance" بـ 27 ترشيحا، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

