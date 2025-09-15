إعلان

ممثلة أمريكية تُطالب بوقف إطلاق النار على ريد كاربت حفل الإيمي 2025- صور

02:49 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

أثارت الممثلة الأمريكية ميجان ستالتر، الجدل فور وصولها على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، الذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الدراما والبرامج التلفزيونية.

ظهرت ميجان على الريد كاربت مرتدية إطلالة كاجول وفي يدها حقيبة كتب عليها: "أوقفوا ضرب النار".

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

ومن مفاجآت الترشيحات هذا العام هو ترشح النجم العالمي هاريسون فورد كأول ترشيح في مسيرته عن مسلسل "Shrinking"، كما رشح مسلسل"The Penguin" بفئة أفضل مسلسل قصير.

جائزة الإيمي ‏هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وتقوم بتكريم الأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام وحازت على استحسان النقاد والجمهور.

الممثلة الأمريكية ميجان ستالتر حفل الإيمي 2025 ريد كاربت حفل الإيمي وقف إطلاق النار حفل الإيمي
