إعلان

بعد أيام من حفل الزفاف.. زوجة مينا مسعود على كرسي متحرك

10:26 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مينا مسعود يحمل حقائب زوجته
  • عرض 3 صورة
    إميلي شاه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن تعرضها لوعكة صحية بعد أيام من احتفالها بزفافها على النجم العالمي مينا مسعود.

ونشرت إميلي مقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرامم، ظهرت خلالها وهي على كرسي متحرك، وبجانبها زوجها مينا مسعود الذي ظهر وهو يحمل حقائبها.

احتفل النجم مينا مسعود، بزفافه على الممثلة الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه، في أجواء مميزة، وتداولت عدد من المواقع العالمية صور حفل الزفاف الذي أقيم على الطريقة الهندية، كما حرص مينا مسعود على مزج الاحتفال بالطريقة المصرية، وسط طقوس دينية مسيحية.

وكان مينا مسعود، قد احتفل بخطبته على إميلي شاه العام الماضي، بعد قصة حب جمعتهما

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

اقرأ أيضا:

ماذا قال المخرج خالد جلال عن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية

إميلي شاه مينا مسعود انستجرام إميلي شاه حفل زفاف إميلي شاه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام