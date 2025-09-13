بعد أيام من حفل الزفاف.. زوجة مينا مسعود على كرسي متحرك

كتب- مروان الطيب:

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن تعرضها لوعكة صحية بعد أيام من احتفالها بزفافها على النجم العالمي مينا مسعود.

ونشرت إميلي مقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرامم، ظهرت خلالها وهي على كرسي متحرك، وبجانبها زوجها مينا مسعود الذي ظهر وهو يحمل حقائبها.

احتفل النجم مينا مسعود، بزفافه على الممثلة الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه، في أجواء مميزة، وتداولت عدد من المواقع العالمية صور حفل الزفاف الذي أقيم على الطريقة الهندية، كما حرص مينا مسعود على مزج الاحتفال بالطريقة المصرية، وسط طقوس دينية مسيحية.

وكان مينا مسعود، قد احتفل بخطبته على إميلي شاه العام الماضي، بعد قصة حب جمعتهما

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

اقرأ أيضا:

ماذا قال المخرج خالد جلال عن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية