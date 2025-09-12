كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك" الترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "The Smashing Machine" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ونشر ذا روك، صور من تواجده بفعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي حيث يعرض فيلمه هناك، وظهر وهو يتم استقباله بحفاوة بالغة من قبل جمهوره ومحبيه المتواجدين هناك وعلق: "إنها المرة الأولى لي في مهرجان تورونتو، ليلة خاصة وشكرا على حفاوة الاستقبال".

وعرض الفيلم مؤخرا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفاز مخرجه بيني صفدي بجائزة "الأسد الفضي" كأفضل مخرج، وسط توقعات بترشح ذا روك لأول مرة لجائزة الأوسكار لأول مرة بمسيرته السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للملاكم مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة ال، "UFC"، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 3 أكتوبر المقبل.

يذكر أن، ذا روك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من سلسلة أفلام المغامرات "Jumanji".

