بالصور| ذا روك وإيميلي بلانت يخطفان الأنظار في "فينيسيا السينمائي"

شهدت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم الاثنين، العرض العالمي الأول لفيلم الدراما "The Smashing Machine" بطولة النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ ذا روك في مشاركته الأولى بأحد أكبر المحافل السينمائية حول العالم.

وحضر ذا روك على السجادة الحمراء العرض العالمي للفيلم ورافقته بطلة الفيلم النجمة إيميلي بلانت، ومخرج الفيلم بيني سافدي والتقطوا العديد من الصور التذكارية وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للمصارع مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة الـ "UFC"، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 3 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

