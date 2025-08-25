كتب- مروان الطيب:

فوجئ محبو النجم العالمي الحائز على 3 جوائز أوسكار، دانيال داي لويس بعودته من الاعتزال ومشاركته ببطولة فيلم الدراما المرتقب "Anemone" المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر أكتوبر.

ومن ضمن مفاجآت الفيلم أنه أولى تجارب نجل دانيال داي لويس الإخراجية الروائية الطويلة وهو رونان داي لويس.

تدور أحداث الفيلم حول استكشاف الروابط العائلية بين الآباء والأبناء والإخوة مع تطور العلاقات المعقدة من خلال الرحلات الشخصية والصراعات بين الأجيال، ويشارك ببطولة الفيلم كل من شون بن، سامانثا مورتون، ويعرض الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائي حول العالم.

وكانت آخر مشاركات النجم دانيال داي لويس على شاشة السينما بفيلم الدراما "Phantom Thread" عام 2017 الذي حاز بفضله على جائزة الأوسكار الثالثة بمسيرته كأفضل ممثل في دور رئيسي، قبل أن يعلن اعتزاله التمثيل وسط حزن الملايين من محبيه حول العالم حتى قرار عودته بعد سنوات على يد نجله رونان الذي شاركه أيضا كتابة فيلم "Anemone".

