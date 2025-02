بالصور.. تعرف على جوائز حفل جرامي 2025 Grammy Awards Ceremony

كتب - هاني صابر:

أقيم مساء أمس الأحد، حفل توزيع جوائز جرامي Grammy Awards الـ 67 ، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات العالم.

ونستعرض لكم أبرز جوائز جرامي 2025 Grammy Awards Ceremony في السطور التالية:

- حصدت النجمة بيونسيه على جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter.

- حصدت مايلي سايروس جائزة أفضل أداء ثنائي عن II Most Wanted.

- حصدت المغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي عن Short n’ Sweet وجائزة جرامي لأفضل أداء بوب منفرد Espresso.

- حصد دويتشي جائزة أفضل ألبوم راب عن ألبومه Alligator Bites Never Heal.

- حصد فريق The Beatles على جائزة أفضل أداء روك عن أغنية Now and Then.

- حصد فريق كندريك لامار جائزة أفضل أداء راب Not Like Us وجائزة أفضل أغنية راب عن نفس الأغنية.

- حصدت مغنية الجاز الأمريكية سامارا جوي Samara Joy جائزة أفضل ألبوم غنائي لموسيقى الجاز.

- قدمت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني للنجمة شاكيرا Shakira.

يذكر أن، Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وتعد أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.