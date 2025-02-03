بالصور.. تعرف على جوائز حفل جرامي 2025 Grammy Awards Ceremony
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
كتب - هاني صابر:
أقيم مساء أمس الأحد، حفل توزيع جوائز جرامي Grammy Awards الـ 67 ، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات العالم.
ونستعرض لكم أبرز جوائز جرامي 2025 Grammy Awards Ceremony في السطور التالية:
- حصدت النجمة بيونسيه على جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter.
- حصدت مايلي سايروس جائزة أفضل أداء ثنائي عن II Most Wanted.
- حصدت المغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي عن Short n’ Sweet وجائزة جرامي لأفضل أداء بوب منفرد Espresso.
- حصد دويتشي جائزة أفضل ألبوم راب عن ألبومه Alligator Bites Never Heal.
- حصد فريق The Beatles على جائزة أفضل أداء روك عن أغنية Now and Then.
- حصد فريق كندريك لامار جائزة أفضل أداء راب Not Like Us وجائزة أفضل أغنية راب عن نفس الأغنية.
- حصدت مغنية الجاز الأمريكية سامارا جوي Samara Joy جائزة أفضل ألبوم غنائي لموسيقى الجاز.
- قدمت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني للنجمة شاكيرا Shakira.
يذكر أن، Grammy Awards أنشئت عام 1959، وتعد أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.
فيديو قد يعجبك: