بعد عرضه في مصر.. 10 معلومات عن الجزء الثالث من "Avatar"

كريستيانو رونالدو مفاجأة الجزء الجديد من سلسلة "Fast & Furious" مع فين ديزل

أوشك عام 2025 على الانتهاء، ورصدت العديد من المواقع العالمية منها موقع "pubity" قائمة النجوم الأعلى أجرا في العالم لهذا العام.

وضمت القائمة عدد من أشهر النجوم والنجمات الذين عرض لهم العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري، منهم سكارليت جوهانسون، دانيال كريج، آدم ساندلر، جيسون موموا وآخرون.

وتنوعت هذه الأفلام ما بين الأكشن والخيال العلمي والأبطال الخارقين والإثارة والتشويق.

وإليكم قائمة النجوم الأعلى أجرا في 2025:

15- جاء في المركز الخامس عشر النجم بيدرو باسكال عن فيلم الأبطال الخارقين "Fantastic Four: First Steps" وتقاضى 10 ملايين دولار.

14- احتلت النجمة ميلي بوبي براون المركز الـ 14 عن فيلم الأكشن "The Electric State" بـ 10 مليون دولار.

13- جاء في المركز الثالث عشر الممثل أنطوني ماكي عن فيلم "Captain America: Brave New World" بـ 10 مليون دولار.

12- جاء في المركز الثاني عشر النجم جيسون موموا عن فيلم الفانتازيا "A Minecraft Movie" بـ 12 مليون دولار.

11- واحتل المركز الحادي عشر النجم توم هاردي عن فيلم الأكشن "Havoc" وتقاضى أجرا بلغ 12 مليون دولار.

10- وفي المركز العاشر جاءت النجمة سكارليت جوهانسون بأجر بلغ 15 مليون دولار عن فيلم الخيال العلمي "Jurassic World: Rebirth".

9- واحتل المركز التاسع النجم العالمي هاريسون فورد عن دوره بفيلم " Captain America: Brave New World" بـ 15 مليون دولار.

8- واحتلت المركز الثامن النجمة جوليا روبرتس عن فيلم الدراما "After the Hunt" وتقاضت 20 مليون دولار.

7- جاء في المركز السابع النجم كريس برات بأجر بلغ 20 مليون دولار عن فيلم " The Electric State",

6- وجاء في المركز السادس النجم ادم ساندلر بـ 20 مليون دولار عن فيلم الكوميديا "Happy Gilmore 2".

5- وجاء في المركز الخامس النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وتقاضى 25 مليون دولار عن فيلم الأكشن "One Battle after Another".

4- وفي المركز الرابع النجم العالمي براد بيت بـ 30 مليون دولار عن فيلم الإثارة والتشويق "F1".

3- واحتلت المركز الثالث النجمة كاميرون دياز وتقاضت 45 مليون دولار عن فيلم الدراما "Back In Action".

2- وجاء في المركز الثاني النجم دانيال كريج وتقاضى 50 مليون دولار عن فيلم الغموض "Wake Up Dead Man".

1- وتصدر قائمة النجوم الأعلى أجرا لعام 2025، النجم الأمريكي توم كروز بأجر بلغ 130 مليون دولار عن فيلم "Mission Impossible: The Final Reckoning"

اقرأ أيضا:

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

بينهن"صفية العمري ولوسي".. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع صديقاتها (صور)