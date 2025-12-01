كشفت الفنانة العالمية كيم كارداشيان عن خضوعها لفحص دماغي، بسبب رغبتها في معرفة أسباب التوتر المزمن الذي تعاني منه الفترة الأخيرة.

ونشر موقع TMZ على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو لحلقة جديدة من برنامج “ذا كارداشيان”، كشف فيه الطبيب دانيال أمين عن أسباب معاناة كيم كارديشان من التوتر المزمن.

وقال الطبيب، إن كيم أجرت أشعة على المخ وظهر فيها مجموعة من "الثقوب"، والتي فسرها بأنها تشير إلى انخفاض ملحوظ في النشاط، خصوصًا في الفص الجبهي.

وأوضح الطبيب أن جزءًا من دماغ كيم أقل نشاطًا مما ينبغي، الأمر الذي ترك كاردشيان تحت صدمة حقيقية، لتردّ بتوتر واضح: "هذا غير ممكن انا لا أتقبل ما يحدث، لدي حفلة بعد شهرين، حفل ميت جالا ومحاكمة تتعلق بالسرقة، ماذا أفعل".

تاريخ إصابات كيم في المخ

هذه ليست الإصابة الأولى لـ كيم كارداشيان في المخ، حيث سبق وأعلنت عن تشخيص إصابتها بمرض خطير وهو تمدد بالأوعية الدموية في الدماغ، وذلك نتيجة التوتر الناجم عن طلاقها من كاني ويست.

وأوضحت، أن ذلك المرض أصيبت به نتيج التوتر الناجم عن طلاقها من كاني ويست، فظهرت كيم وهي تقول ما معناه: "هناك ما يشبه تمدد الأوعية الدموية البسيط".

