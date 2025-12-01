إعلان

ثقوب في المخ.. كيم كارداشيان تعلن إصابتها بنشاط دماغي منخفض

كتب : معتز عباس

12:10 ص 01/12/2025

كيم كارداشيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة العالمية كيم كارداشيان عن خضوعها لفحص دماغي، بسبب رغبتها في معرفة أسباب التوتر المزمن الذي تعاني منه الفترة الأخيرة.

ونشر موقع TMZ على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو لحلقة جديدة من برنامج “ذا كارداشيان”، كشف فيه الطبيب دانيال أمين عن أسباب معاناة كيم كارديشان من التوتر المزمن.

وقال الطبيب، إن كيم أجرت أشعة على المخ وظهر فيها مجموعة من "الثقوب"، والتي فسرها بأنها تشير إلى انخفاض ملحوظ في النشاط، خصوصًا في الفص الجبهي.

وأوضح الطبيب أن جزءًا من دماغ كيم أقل نشاطًا مما ينبغي، الأمر الذي ترك كاردشيان تحت صدمة حقيقية، لتردّ بتوتر واضح: "هذا غير ممكن انا لا أتقبل ما يحدث، لدي حفلة بعد شهرين، حفل ميت جالا ومحاكمة تتعلق بالسرقة، ماذا أفعل".

تاريخ إصابات كيم في المخ

هذه ليست الإصابة الأولى لـ كيم كارداشيان في المخ، حيث سبق وأعلنت عن تشخيص إصابتها بمرض خطير وهو تمدد بالأوعية الدموية في الدماغ، وذلك نتيجة التوتر الناجم عن طلاقها من كاني ويست.

وأوضحت، أن ذلك المرض أصيبت به نتيج التوتر الناجم عن طلاقها من كاني ويست، فظهرت كيم وهي تقول ما معناه: "هناك ما يشبه تمدد الأوعية الدموية البسيط".

اقرأ أيضا..

على يخت.. عصام صاصا يعود لزوجته والأخيرة تنشر صورا رومانسية

أول تعليق من تركي آل الشيخ على الجدل المثار بشأن فيلم "الست"

كيم كارداشيان نشاط دماغي منخفض التوتر المزمن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين