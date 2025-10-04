جيهان شماشرجي بتوب أبيض في مؤتمر "هيبتا: المناظرة الأخيرة" (صور)

كتب– مروان الطيب:

أقيم أمس الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "هيبتا المناظرة الأخيرة"، استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الساعات القليلة المقبلة، وأقيمت الجلسة في ڤوكس سينما بمول مصر، بحضور أبطال الفيلم وصناعه.

وكان من أبرز الحضور الفنانة جيهان الشماشرجي التي ظهرت مرتدية توب أبيض خطفت به الأنظار، كما حضر النجوم مايان السيد، كريم قاسم، الكاتب محمد صادق، المنتج هاني أسامة، والمخرج هادي الباجوري.

تدور أحداث الفيلم في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية بتقلباتها وأثرها على حياة البشر من خلال مجموعة من القصص المختلفة، ويقدّم منظورًا جديدًا للحب يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة، ويشارك ببطولته كل من كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

