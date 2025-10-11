هاندا أرتشل ومارجو روبي..تعرف على أجمل ممثلات في العالم عام 2025

كتب- مروان الطيب:

خطفت أمل علم الدين وزوجها النجم العالمي جورج كلوني الأنظار خلال حضورهما عرض فيلم "كلوني" الجديد "Jay Kelly" ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي.

ظهرت أمل مرتدية فستان أنيق خطفت به الأنظار على الريد كاربت، حاز على اعجاب الحضور.

كما حضر عرض الفيلم عدد من نجوم هوليوود منهم النجم الأمريكي آدم ساندلر الذي يشارك كلوني بطولة الفيلم، والمخرجة الأمريكية جريتا جيروج.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والكوميديا حول انطلاق الممثل السينمائي الشهير جاي كيلي ومدير أعماله المخلص رون في رحلة عاصفة وعميقة بشكل غير متوقع، يُجبر كلاهما على مواجهة خياراتهما، وعلاقاتهما مع أحبائهما، والإرث الذي سيتركانه وراءهما، ومن المقرر عره باليسنمات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن آخر ما عرض للنجم جورج كلوني هو الفيلم التلفزيوني " Good Night, and Good Luck" وعرض مطلع شهر يونيو الماضي.

