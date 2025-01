فيديو| ديمي مور تتصدر التريند بعد تصرف غريب مع كايلي جينر في حفل جولدن جلوب 2025

كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة العالمية، ديمي مور، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من حول العالم.

وظهرت ديمي مور وهي ذاهبة إلى إحدى الطاولات، وقامت بتحية الممثلة الأمريكية، إيلي فانينج التي استقبلتها بالأحضان، ودخلتا في حوار لعدة دقائق، لتقوم بعدها مور بتجاهل عارضة الأزياء، كايلي جينر التي كانت متواجدة في نفس الطاولة، وذهبت إلى الممثل الأمريكي، تيموثي شالاميه لتحيته هو الآخر، وسط تجاهل تام من ديمي مور لكايلي جينر، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفازت النجمة ديمي مور بجائزة جولدن جلوب "أفضل ممثلة في دور رئيسي موسيقي أو كوميدي" عن فيلم الدراما "The Substance"، الذي كان مرشحًا لـ 5 جوائز من ضمنها جائزة "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي" في العام.

the way demi ignored her, oh pic.twitter.com/MRMLta9yWP