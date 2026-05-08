الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

ماذا يفعل الزمالك أمام الأندية الجزائرية قبل موقعة اتحاد العاصمة؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 08/05/2026
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    الزمالك
    نادي الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    الزمالك

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تُقام مباراة الذهاب مساء يوم السبت على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.

تاريخ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك عددًا من المواجهات أمام الأندية الجزائرية في البطولات القارية، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، حيث لعب 11 مباراة.

وحقق الفريق الأبيض الفوز في 3 مباريات، مقابل 6 تعادلات، وتلقى خسارتين، وهو ما يعكس صعوبة المواجهات أمام الفرق الجزائرية، خاصة خارج الأرض.

وتحمل مواجهة اتحاد العاصمة أهمية كبيرة، في ظل سعي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، تسهّل مهمته قبل مباراة الإياب في القاهرة، وسط توقعات بأجواء جماهيرية قوية وضغط كبير على اللاعبين.

إيرادات الأفلام الأربعاء.. فيلم برشامة الأول وإيجي بست بالمركز الثاني
بينهن نرمين الفقي ويسرا ونيللي كريم.. 25 صورة لنجمات الفن في عزاء هاني
تأهب بإسرائيل تحسبا لانتقام حزب الله.. ومراقبة لتصعيد هرمز
كيف أثرت نتائج مباريات أمس بالدوري المصري على موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب؟
الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
