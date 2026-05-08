ماذا يفعل الزمالك أمام الأندية الجزائرية قبل موقعة اتحاد العاصمة؟

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تُقام مباراة الذهاب مساء يوم السبت على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.

تاريخ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك عددًا من المواجهات أمام الأندية الجزائرية في البطولات القارية، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، حيث لعب 11 مباراة.

وحقق الفريق الأبيض الفوز في 3 مباريات، مقابل 6 تعادلات، وتلقى خسارتين، وهو ما يعكس صعوبة المواجهات أمام الفرق الجزائرية، خاصة خارج الأرض.

وتحمل مواجهة اتحاد العاصمة أهمية كبيرة، في ظل سعي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، تسهّل مهمته قبل مباراة الإياب في القاهرة، وسط توقعات بأجواء جماهيرية قوية وضغط كبير على اللاعبين.