إعلان

رئيس "الغرف السياحية": نخطط لافتتاح فنادق جديدة في مصر قريبًا

كتب : محمد أبو بكر

03:06 م 08/05/2026

حسام الشاعر خلال فعاليات المجلس العالمي للسياحة وا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن استضافة مصر لفعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر تمثل رسالة مهمة للعالم تؤكد ما تنعم به الدولة المصرية من أمن واستقرار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الدولي يمكن استغلاله بصورة كبيرة في الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة منطقة قناة السويس وما تمتلكه من إمكانات سياحية واعدة.

وأوضح "الشاعر"، في تصريحات لمصراوي، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، أن مصر تسير بخطوات صحيحة في ملف تنويع المنتج السياحي، لافتًا إلى أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في زيادة الحركة الوافدة، خاصة مع امتلاك مصر مقومات متنوعة تشمل سياحة الشواطئ عبر البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب السياحة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من الأنماط المختلفة.

وكشف حسام الشاعر عن وجود خطط لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم الطاقة الفندقية واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين.

وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر بين القطاع السياحي ووزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية مع شريف فتحي، إلى جانب تواصل دائم مع مصطفى مدبولي، بما يدعم خطط تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تأثير الأحداث العالمية لا يقتصر على مصر فقط، وإنما ينعكس على حركة السياحة والسفر عالميًا، موضحًا أن بعض منظمي الرحلات أو السائحين قد يؤجلون قرارات السفر في اللحظات الأخيرة بسبب التطورات الدولية، إلا أن السوق السياحي المصري أثبت قدرته على التعافي السريع والحفاظ على معدلات نمو قوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السياحة المصرية حسام الشاعر المجلس العالمي للسياحة والسفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها العاصمة طهران.. ما هي المناطق الإيرانية التي حدث فيها التصعيد الأخير؟
شئون عربية و دولية

بينها العاصمة طهران.. ما هي المناطق الإيرانية التي حدث فيها التصعيد الأخير؟
هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب
رياضة محلية

هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب
هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده
رياضة محلية

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

نبيلة عبيد: حاولت زيارة هاني شاكر بباريس وزوجته قالتلي هتيجي تشوفي إيه
زووم

نبيلة عبيد: حاولت زيارة هاني شاكر بباريس وزوجته قالتلي هتيجي تشوفي إيه
ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
زووم

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| النقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل