رئيس "الغرف السياحية": نخطط لافتتاح فنادق جديدة في مصر قريبًا

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن استضافة مصر لفعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر تمثل رسالة مهمة للعالم تؤكد ما تنعم به الدولة المصرية من أمن واستقرار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الدولي يمكن استغلاله بصورة كبيرة في الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة منطقة قناة السويس وما تمتلكه من إمكانات سياحية واعدة.

وأوضح "الشاعر"، في تصريحات لمصراوي، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، أن مصر تسير بخطوات صحيحة في ملف تنويع المنتج السياحي، لافتًا إلى أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في زيادة الحركة الوافدة، خاصة مع امتلاك مصر مقومات متنوعة تشمل سياحة الشواطئ عبر البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب السياحة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من الأنماط المختلفة.

وكشف حسام الشاعر عن وجود خطط لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم الطاقة الفندقية واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين.

وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر بين القطاع السياحي ووزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية مع شريف فتحي، إلى جانب تواصل دائم مع مصطفى مدبولي، بما يدعم خطط تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تأثير الأحداث العالمية لا يقتصر على مصر فقط، وإنما ينعكس على حركة السياحة والسفر عالميًا، موضحًا أن بعض منظمي الرحلات أو السائحين قد يؤجلون قرارات السفر في اللحظات الأخيرة بسبب التطورات الدولية، إلا أن السوق السياحي المصري أثبت قدرته على التعافي السريع والحفاظ على معدلات نمو قوية.