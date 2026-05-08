الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

أشبه بالمعجزة.. كيف ينجو الإسماعيلي من الهبوط؟

كتب : هند عواد

10:27 ص 08/05/2026
  • عرض 6 صورة
بات الإسماعيلي في حاجة لما هو أشبه بالمعجزة للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعد التعثر، مساء أمس، بالتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، ليتذيل الفريق جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ووفقا للوائح الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز، تهبط 4 فرق بنهاية الموسم إلى دوري الدرجة الثانية، بالتالي سيهبط أصحاب المراكز 11 و12 و13 و14 في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وفي المراكز السابقة يأتي كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود، فاركو والإسماعيلي، على الترتيب، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر بـ28 نقطة.

المباريات المتبقية للإسماعيلي

يتبقى للإسماعيلي 4 مباريات على نهاية الموسم الحالي من الدوري، وهي وادي دجلة، زد، الاتحاد السكندري وفاركو.

وجاءت المباريات المتبقية لمنافسيه كالآتي:

فاركو: كهرباء الإسماعيلية – مودرن سبورت – طلائع الجيش – البنك الأهلي - الإسماعيلي

حرس الحدود: المقاولون العرب – كهرباء الإسماعيلية – بتروجيت – غزل المحلة

كهرباء الإسماعيلية: فاركو – الجونة – حرس الحدود – المقاولون العرب - زد

الاتحاد السكندري: مودرن سبورت – طلائع الجيش – غزل المحلة – الإسماعيلي – البنك الأهلي

ماذا يحتاج الإسماعيلي للهروب من الهبوط؟

أقصى عدد نقاط يمكن أن يصل إليه الإسماعيلي هو 31 نقطة، وذلك في حالة الفوز في جميع مبارياته المقبلة، وفي هذه الحالة سيصل للمركز العاشر بدلا من الاتحاد السكندري، لكنه في الوقت ذاته يحتاج لتعثر الاتحاد في 4 مباريات من أصل 5 مواجهات متبقية.

وأيضا يحتاج الإسماعيلي لعدم حصد كهرباء الإسماعيلية أكثر من 4 نقاط خلال المباريات الخمس المتبقية، وأن يحصد حرس الحدود 8 نقاط فقط، وفاركو 9 نقاط.

في هذه الحالة سيتفادى الإسماعيلي الهبوط، فيما سيهبط كل من فاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري.

نبيلة عبيد: حاولت زيارة هاني شاكر بباريس وزوجته قالتلي هتيجي تشوفي إيه
مشهد صادم.. العثور على جثة معلقة بحبل أعلى كوبري مسطرد
جدران بهتيم الصامتة.. هل أنهى حبل المشنقة حياة الضحية أم هناك يد أخرى؟
خرج على قدميه.. رياضة القليوبية تكشف حقيقة واقعة "غرق طفل" بحمام سباحة
من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس

