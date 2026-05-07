وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

توفي والد محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، منذ قليل، خلال وجود اللاعب رفقة بعثة الفريق في الجزائر.

وتتواجد بعثة الزمالك في الجزائر حاليا، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

كتب أحمد شقيق محمد شحاتة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله، نور عيني وقلبي في ذمة الله".

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء يوم السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري.

