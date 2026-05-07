الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

21:00

النصر

وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

كتب : هند عواد

01:35 م 07/05/2026
    محمد شحاتة
    محمد شحاتة مع منتخب مصر (3)
    محمد شحاتة
    محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك_8
    محمد شحاتة من مران الزمالك

توفي والد محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، منذ قليل، خلال وجود اللاعب رفقة بعثة الفريق في الجزائر.

وتتواجد بعثة الزمالك في الجزائر حاليا، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وفاة والد محمد شحاتة

كتب أحمد شقيق محمد شحاتة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله، نور عيني وقلبي في ذمة الله".

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء يوم السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري.

محمد شحاتة الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
مطرب المهرجانات أوكا يثير الجدل بعد حذف كل منشوراته من "إنستجرام"
على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
