كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس طلب النادي استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تراجعت عن قرار خوض اللقاء بطاقم تحكيم مصري، وقررت مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا، صباح اليوم الأربعاء، لإسناد المباراة إلى حكام أجانب.

وأوضح أن ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للنادي، سيتحمل كافة التكاليف المالية الخاصة باستقدام طاقم التحكيم الأجنبي، بعد موافقته على مقترح مجلس الإدارة قبل إرسال الخطاب الرسمي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

في المقابل، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة المرتقبة في تحديد ملامح المنافسة على اللقب.