رغم الإصابة.. مصراوي يكشف سبب سفر خوان بيزيرا مع الزمالك إلى الجزائر

كتب : محمد خيري

11:35 ص 06/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البرازيلي خوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي وخوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا ووالده
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، من المشاركة في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في لقاء مرتقب يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة.

وشهدت بعثة الزمالك التي غادرت القاهرة صباح اليوم الأربعاء، تواجد خوان بيزيرا ضمن قائمة الفريق المتجهة إلى الجزائر، رغم معاناته من إصابة في منطقة الحوض، تعرض لها خلال مواجهة سموحة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

موقف بيزيرا من مباراة اتحاد العاصمة

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، قرر ضم اللاعب إلى قائمة السفر، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الجزائر، في محاولة لتجهيزه للمشاركة في لقاء الذهاب.

وأضاف أن الجهاز الطبي للفريق يضع سيناريو بديلًا يتمثل في تجهيز اللاعب لمباراة العودة، حال عدم اكتمال جاهزيته قبل مواجهة السبت، في ظل أهمية اللاعب ضمن حسابات الفريق خلال المرحلة الحالية.

ويترقب الجهاز الفني موقف اللاعب النهائي خلال الساعات المقبلة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي، لحسم إمكانية الدفع به في اللقاء من عدمه.

عبدالرحمن أبو زهرة يتصدر تريند جوجل.. ونجله يوضح تطورات حالته الصحية
أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر
الكمأة الذهبية.. ما هي ولماذا يبحث عنها الناس في الصحراء؟
بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
