بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"

وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادات حادة للمدير الفني توروب، بسبب بعض قراراته الفنية مع النادي الأهلي، رغم الفوز الأخير على نادي إنبي في الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مريحًا بثلاثة أهداف دون رد على حساب إنبي، في اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمسابقة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: إن الفريق استعاد مستواه في توقيت متأخر، رغم امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى، مضيفًا: "الأهلي فاق متأخر، وعندي لاعيبة تساوي ملايين، وكان ممكن يحسموا أمور كتير بدري، لكن الفوقان جه متأخر جدًا".

وأضاف أن هناك قرارات فنية تأخرت داخل الفريق، مشيرًا إلى أن التدخل كان يجب أن يحدث مبكرًا، وليس في اللحظات الأخيرة من الموسم.

وحرص شبانة على توجيه التحية لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأكبر للفريق في مختلف الظروف.

انتقاد لملف حسين الشحات

وانتقد شبانة وضع بعض اللاعبين داخل الفريق، وعلى رأسهم حسين الشحات، قائلًا: "الشحات قعد على الدكة طول الموسم، وتوروب مفكرش يلاعبه بشكل مستمر، ودي من أكبر السلبيات".

واختتم تصريحاته برسالة حادة: "إزاي توروب يسيب لاعب بإمكانيات حسين الشحات على الدكة طوال الموسم؟"، في إشارة إلى عدم الاستفادة الكاملة من قدرات اللاعب.