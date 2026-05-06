أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمته لخوض اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد 5 يوليو 1962، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك لمواجهة العاصمة الجزائري

تضم قائمة الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام سموحة، إضافة إلى عودة عمر جابر الذي غاب عن مباراة أمس للإصابة.



وتضم القائمة كل من:



حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري

اقرأ أيضًا:

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة

كل ما فاتك بخصوص مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (تغطية خاصة صور وفيديو)



