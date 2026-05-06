عودة عمر جابر ووجود بيزيرا.. قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

كتب : هند عواد

10:24 ص 06/05/2026 تعديل في 10:26 ص
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    الزمالك وسموحة

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمته لخوض اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد 5 يوليو 1962، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك لمواجهة العاصمة الجزائري

تضم قائمة الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام سموحة، إضافة إلى عودة عمر جابر الذي غاب عن مباراة أمس للإصابة.


وتضم القائمة كل من:


حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
