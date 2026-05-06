مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد جديد للزمالك.. القضية الـ16

كتب : محمد خيري

10:40 ص 06/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
  • عرض 15 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا صباح اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة جديدة بإيقاف قيد على نادي الزمالك، بسبب قضايا تتعلق بمستحقات مالية متأخرة، ليرتفع عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 16 قضية، في تصعيد جديد للأزمة التي تواجه القلعة البيضاء.

وومن المنتظر أن تتحرك إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكل عاجل، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسوية النزاعات المالية، سواء مع لاعبين أو مدربين سابقين، للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

الزمالك يستعد لمواجهة اتحاد العاصمة

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء السبت الموافق 9 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الفريق الجزائري، في لقاء يسعى خلاله الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيفا الدوري المصري الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
زووم

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
رياضة محلية

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
أخبار مصر

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. "جزار السلام" يطعن على المؤبد |مستند
حوادث وقضايا

قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. "جزار السلام" يطعن على المؤبد |مستند

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي
التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت