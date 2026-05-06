قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد جديد للزمالك.. القضية الـ16

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا صباح اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة جديدة بإيقاف قيد على نادي الزمالك، بسبب قضايا تتعلق بمستحقات مالية متأخرة، ليرتفع عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 16 قضية، في تصعيد جديد للأزمة التي تواجه القلعة البيضاء.

وومن المنتظر أن تتحرك إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكل عاجل، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسوية النزاعات المالية، سواء مع لاعبين أو مدربين سابقين، للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

الزمالك يستعد لمواجهة اتحاد العاصمة

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء السبت الموافق 9 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الفريق الجزائري، في لقاء يسعى خلاله الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب في القاهرة.